Казанцев научат танцевать рок-н-ролл и буги-вуги

СЕГОДНЯ 11:27 2019-06-03T11:27:33+03:00

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Уроки акробатического рок-н-ролла и буги-вуги в парках будут проходить в Казани в течение всего летнего периода. Первые занятия пройдут в парке имени Урицкого по средам с 17.00 до 19.00.

Программа от всероссийской Федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла стартовала в татарстанской столице 1 июня. Тогда открытый урок прошел на Кремлевской набережной.

Напомним, Федерация акробатического рок-н-ролла и буги-вуги Республики Татарстан реализует проект «Уроки в парках» с 2016 года.

ИСТОЧНИК KP.RU