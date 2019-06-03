В Татарстане неизвестные отрезали псу половой орган и оставили его истекать кровью

СЕГОДНЯ 11:59 2019-06-03T11:59:54+03:00

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Стало известно, что 30 мая в деревне Колосовка, что в Татарстане, на участок одного из местных жителей приползла окровавленная собака. Мужчина позвонил в елабужскую организацию по защите животных «Верность». Зоозащитики оперативно выехали на место.

- Домашний кобель, упитанный, в ошейнике, жуткий трупный запах, дыхания практически нет. Еле вытащили собаку из-под вагончика. Осмотрели и ужаснулись. У кобеля был отрезан половой орган, держался он на хрящике. Начался некроз, пошло заражение. Болевой шок, большая кровопотеря, - рассказывает представитель организации Варвара Колесникова.

Дика (именно так зоозащитники назвали собаку – Ред.) срочно повезли в ветеринарную клинику Елабуги. Уже на месте выяснилось, что у них нет специалиста, который смог бы помочь животному. Тогда пес вместе со своими спасателями поехал в Набережные Челны. Там ему были проведены ампутация полового члена и переливание крови. Сейчас Дик находится в Приюте «Верность».

Фото: пресс-служба организации защиты животных "Верность"

- Травму пес получил от человека. Оторвать половой член с такими увечьями возможно только при одном условии - во время вязки (а она при спаривании длится около 10 мин, то есть в узле происходит осеменнение) ударить острым предметом по собакам, точнее между ними... то есть деревенским жалко стерилизовать свою собаку, а искалечить кобеля не жалко, - считают в зоозащитники.

ИСТОЧНИК KP.RU