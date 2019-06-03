В Набережных Челнах пьяный мужчина отбуксировал чужую иномарку в пункт приема металла

СЕГОДНЯ 11:02 2019-06-03T11:02:41+03:00

В отношении него уже возбуждено уголовное дело за кражу

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В городской суд Набережных Челнов направлено уголовное дело по факту кражи автомобиля «Фольксваген Гольф». Подозреваемый – 41-летний мужчина – будучи пьяным отбуксировал чужую иномарку в пункт приема металла.

Инцидент произошел 10 апреля текущего года. Тогда подозреваемый увидел старенький открытый автомобиль и решил подзаработать денег, сдав его в пункт приема металлолома. . Однако его действия были пресечены. Свою вину вор полностью признал.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за кражу, автомобиль изъяли. Ущерб потерпевшей составил 30 тысяч рублей, сообщает прокуратура татарстанского автограда.

ИСТОЧНИК KP.RU