2019-06-03T10:26:21+03:00
Общество

На Ураза-байрам-2019 в Казани общественный транспорт начнет работать уже с 5.00

Сами праздничные мероприятия начнутся в мечетях города с 6.30
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Фото: kzn.ruФото: kzn.ru
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В этот вторник, 4 июня, мусульмане отмечают окончание священного месяца Рамадан. Так, в честь праздника Ураза-байрам-2019 в Казани общественный транспорт начнет работать уже с 5.00, чтобы верующие смогли успеть в мечети на молитвы. Напомним, они начнутся с 6.30. В столице Татарстана основной площадкой станет Галеевская мечеть, где муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин прочтет праздничную проповедь.

- Правоохранительные органы примут все необходимые меры для обеспечения общественного порядка и безопасности верующих в местах проведения праздника, - в своб очередь на совещании «деловой понедельник» сообщил начальник городского отдела по развитию языков и взаимодействию с общественными организациями Ильнур Шакиров.

Отметим, 4 июня как день празднования Ураза-байрам-2019 объявлен в Татарстане выходным.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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