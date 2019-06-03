На Ураза-байрам-2019 в Казани общественный транспорт начнет работать уже с 5.00

СЕГОДНЯ 10:26 2019-06-03T10:26:21+03:00

Сами праздничные мероприятия начнутся в мечетях города с 6.30

Изменить размер текста: A A

В этот вторник, 4 июня, мусульмане отмечают окончание священного месяца Рамадан. Так, в честь праздника Ураза-байрам-2019 в Казани общественный транспорт начнет работать уже с 5.00, чтобы верующие смогли успеть в мечети на молитвы. Напомним, они начнутся с 6.30. В столице Татарстана основной площадкой станет Галеевская мечеть, где муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин прочтет праздничную проповедь.

- Правоохранительные органы примут все необходимые меры для обеспечения общественного порядка и безопасности верующих в местах проведения праздника, - в своб очередь на совещании «деловой понедельник» сообщил начальник городского отдела по развитию языков и взаимодействию с общественными организациями Ильнур Шакиров.

Отметим, 4 июня как день празднования Ураза-байрам-2019 объявлен в Татарстане выходным.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU