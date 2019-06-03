2019-06-03T08:44:41+03:00
Общество

В Чебоксарах детсадовцы нашли грибы и едва не объелись ими

По данному факту начат доследственная проверка
Олег ЛУГОВОЙ
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Когда взрослые поняли, что произошло, детей тут же отправили в больницу.Когда взрослые поняли, что произошло, детей тут же отправили в больницу.
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Как стало известно, в конце мая в одном из детских садов столицы Чувашии едва не произошло ЧП.

Там два пятилетних ребенка во время прогулки нашли на у веранды около забора небольшие грибы. Дети сорвали их, пожевали и выплюнули. Когда взрослые заметили это, то сразу вызвали медиков, воспитанников детсада тут же отправили в больницу.

Их наблюдали врачи. В связи с отсутствием признаков отравления дети были выписаны домой в хорошем самочувствии.

- По данному факту начата доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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