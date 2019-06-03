В Чебоксарах детсадовцы нашли грибы и едва не объелись ими
Как стало известно, в конце мая в одном из детских садов столицы Чувашии едва не произошло ЧП.
Там два пятилетних ребенка во время прогулки нашли на у веранды около забора небольшие грибы. Дети сорвали их, пожевали и выплюнули. Когда взрослые заметили это, то сразу вызвали медиков, воспитанников детсада тут же отправили в больницу.
Их наблюдали врачи. В связи с отсутствием признаков отравления дети были выписаны домой в хорошем самочувствии.
- По данному факту начата доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в следственном комитете Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU