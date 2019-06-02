2019-06-02T19:06:48+03:00
Происшествия

В Казани равно утром автомобиль протаранил ограждения и фонарные столбы

Водитель и пассажир иномарки скрылись с места аварии [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В воскресенье, 2 июня, автомобиль марки BMW протаранил ограждения и фонарные столбы в центре Казани, на перекрестке улиц Лево-Булачная и Чернышевского. Инцидент произошел в районе пяти часов утра, когда большая часть города еще спала. Информация о ДТП появилась в соцсетях.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Причины произошедшего выяснить трудно, потому что и водитель, и пассажир иномарки с места аварии скрылись. Некогда целый BMW после нескольких ударов об столбы превратился в груду металла.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Горожане в соцсетях спорят, что могло стать причиной такой аварии. Одни считают, что водитель был пьян, другие - что он уснул. Третьи и вовсе предполагают, что владелец BMW обыкновенный любитель быстрой езды на свободных улицах, который на что-то отвлекся. Так или иначе, а в Казани уже начались поиски человека, находившего за рулем иномарки.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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