В Набережных Челнах появилась первая «вафельная» разметка

СЕГОДНЯ 14:32 2019-06-02T14:32:00+03:00

Она появилась на пересечении Казанского проспекта и Орловского кольца Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Она обозначает участок, на который запрещено выезжать, если впереди образовался затор

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Жители Набережных Челнов заметили на дороге первую «вафельную» разметку с диагональными желтыми линиями и обозначенными границами. Она появилась на пересечении Казанского проспекта и Орловского кольца.

Известно, что данная разметка обозначает участок, на который запрещено выезжать, если впереди образовался затор. Она применяется на регулируемых перекрестках, где чаще всего возникают пробки.

Если автовладелец остановится на «вафельной» разметке, то ему грозит штраф в размере одной тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU