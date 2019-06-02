В День защиты детей - 2019 в Чебоксарах произошла авария, в которой пострадало два ребенка

СЕГОДНЯ 13:38 2019-06-02T13:38:11+03:00

Водитель "Калины" отвлекся от дороги и врезался в столю.

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В международный День защиты детей – 2019 в Чебоксарах произошла авария, в которой пострадали два ребенка. ДТП произошло вечером 1 июня на улице Шевченко.

Водитель «Калины» рассказал сотрудникам ГИБДД, что немного отвлекся, а после не справился с управлением и врезался в столб. Он был госпитализирован вместе с двумя детьми, которые находились на заднем сиденье и были пристегнуты ремнями безопасности.

Фото: ГИБДД Чувашии

- Постарайтесь быть аккуратнее за рулем, особенно когда дети на борту, - напоминает пресс-служба ГИБДД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU