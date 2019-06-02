В День защиты детей - 2019 в Чебоксарах произошла авария, в которой пострадало два ребенка
В международный День защиты детей – 2019 в Чебоксарах произошла авария, в которой пострадали два ребенка. ДТП произошло вечером 1 июня на улице Шевченко.
Водитель «Калины» рассказал сотрудникам ГИБДД, что немного отвлекся, а после не справился с управлением и врезался в столб. Он был госпитализирован вместе с двумя детьми, которые находились на заднем сиденье и были пристегнуты ремнями безопасности.
Фото: ГИБДД Чувашии
- Постарайтесь быть аккуратнее за рулем, особенно когда дети на борту, - напоминает пресс-служба ГИБДД Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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