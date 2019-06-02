В Набережных Челнах солнечные лучи стали причиной горения машины
Хозяйка легковушки оставила на переднем сиденье бутылку с водой, которая сыграла функцию увеличительного стекла
В результате прохождения лучей через бутылку образовался "солнечный зайчик", который и поджег «Ладу»Фото: Андрей АБРАМОВ
Изменить размер текста:
Накануне, в Набережных Челнах на улице 40 лет Победы загорелся автомобиль «Лада Гранта». К моменту прибытия пожарных огонь успел спалить переднее кресло и повредить обивку салона. В общем, площадь возгорания составила порядка 1 квадратного метра.
Как оказалось, отечественную легковушку подожгли солнечные лучи. Хозяйка автомобиля оставила на переднем сиденье бутылку с водой, которая сыграла функцию увеличительного стекла, сообщают «Челнинские известия». В результате прохождения лучей через бутылку образовался "солнечный зайчик", который и поджег «Ладу».
Материальный ущерб устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU