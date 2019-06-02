В Набережных Челнах солнечные лучи стали причиной горения машины

СЕГОДНЯ 12:11 2019-06-02T12:11:54+03:00

В результате прохождения лучей через бутылку образовался "солнечный зайчик", который и поджег «Ладу» Фото: Андрей АБРАМОВ

Хозяйка легковушки оставила на переднем сиденье бутылку с водой, которая сыграла функцию увеличительного стекла

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Накануне, в Набережных Челнах на улице 40 лет Победы загорелся автомобиль «Лада Гранта». К моменту прибытия пожарных огонь успел спалить переднее кресло и повредить обивку салона. В общем, площадь возгорания составила порядка 1 квадратного метра.

Как оказалось, отечественную легковушку подожгли солнечные лучи. Хозяйка автомобиля оставила на переднем сиденье бутылку с водой, которая сыграла функцию увеличительного стекла, сообщают «Челнинские известия». В результате прохождения лучей через бутылку образовался "солнечный зайчик", который и поджег «Ладу».

Материальный ущерб устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU