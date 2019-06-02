Многодетные семьи Татарстана с низкими доходами освободят от платы в детских садах

СЕГОДНЯ 11:19 2019-06-02T11:19:32+03:00

А для поддержания здоровья детей в возрасте до трех лет из таких семей будет введен электронный сертификат на лекарственные средства в размере 10 тысяч рублей в год

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С 1 января 2020 года многодетные семьи Татарстана, имеющие среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, будут полностью освобождены от родительской платы за детский сад. Об этом заявил президент республики Рустам Минниханов во время торжественной церемонии вручения государственных наград - медалей «Ана даны – Материнская слава», которая состоялась 1 июня в Казанском Кремле.

Кроме того, для поддержания здоровья детей в возрасте до трех лет из семей с низкими доходами будет введен электронный сертификат на лекарственные средства в размере 10 тысяч рублей в год. А семьям, воспитывающим 5 и более детей и имеющим среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, будет выплачиваться ежемесячное пособие.

- Рустам Минниханов выразил уверенность в том, что эти меры поддержки дадут свой положительный результат, - сообщает пресс-служба главы Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU