В Татарстане из-за судороги в пруду утонул мужчина

СЕГОДНЯ 10:10 2019-06-02T10:11:15+03:00

Несчастный случай произошел в селе Крещеная Ерыкса Мамдышского района в первый день лета

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В субботу, 1 июня, в селе Крещеная Ерыкса Мамдышского района Татарстана утонул 35-летний мужчина. Несчастный случай произошел в 16.53 в местном пруду. О произошедшем в МЧС сообщил друг погибшего.

Как выяснилось, приятели отправили на пруд, чтобы искупаться. Один из мужчин пошёл купаться, его друг на берегу отвлёкся, а когда обернулся к воде, то на поверхности уже никого не было.

Спасатели приехали к водоему в 18.50. В десяти метрах от берега с глубины двух метром им удалось извлечь тело мужчины и передать его полиции.

- Обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются. Скорее всего, причиной несчастного случая при купании стали судороги, которые возникли из-за перепада температур воздуха и воды, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Известно, что данный пруд не является санкционированным местом купания.

ИСТОЧНИК KP.RU