В Татарстане из-за судороги в пруду утонул мужчина
В субботу, 1 июня, в селе Крещеная Ерыкса Мамдышского района Татарстана утонул 35-летний мужчина. Несчастный случай произошел в 16.53 в местном пруду. О произошедшем в МЧС сообщил друг погибшего.
Как выяснилось, приятели отправили на пруд, чтобы искупаться. Один из мужчин пошёл купаться, его друг на берегу отвлёкся, а когда обернулся к воде, то на поверхности уже никого не было.
Спасатели приехали к водоему в 18.50. В десяти метрах от берега с глубины двух метром им удалось извлечь тело мужчины и передать его полиции.
- Обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются. Скорее всего, причиной несчастного случая при купании стали судороги, которые возникли из-за перепада температур воздуха и воды, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.
Известно, что данный пруд не является санкционированным местом купания.
ИСТОЧНИК KP.RU