В Йошкар-Оле временно ограничат движение по Ленинскому проспекту

1 Июнь 20:46 2019-06-01T20:46:04+03:00

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В Йошкар-Оле из-за проведения работ по устройству нижнего слоя асфальтобетонного покрытия будет ограничено движение всех видов транспорта на некоторых участках Ленинского проспекта.

Так, проехать нельзя будет с 3 часов 2 июня до 6 часов 3 июня от улицы Эшкинина до дома № 22-а, включая перекрёсток с улицей Эшкинина. Также движение будет ограничено с 3 часов 3 июня до 6 часов 4 июня от дома № 22-а по Ленинскому проспекту до улицы Петрова, сообщили в пресс-службе столицы Марий Эл.

Мэрия Йошкар-Олы просит водителей заранее планировать альтернативные маршруты движения.

ИСТОЧНИК KP.RU