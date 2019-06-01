МЧС Татарстана предупреждает о тумане

1 Июнь 20:21 2019-06-01T20:21:28+03:00

Вечером2 июня возможны местами шквалистые усиления до 15-20 метров в секунду, локально до 25 метров в секунду. Фото: Алина НИЗАМОВА

Он ожидается с 23 часов 1 июня до 7 часов 2 июня

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МЧС Татарстана предупреждает, что по информации Гидрометцентра республики возможен туман. Атмосферное явление ожидается с 23 часов 1 июня до 7 часов 2 июня местами на территории Татарстана и в Казани.

Зато днем 2 июня осадков не ожидается. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный умеренный, вечером возможны местами шквалистые усиления до 15-20 метров в секунду, локально до 25 метров в секунду.

Минимальные температуры воздуха ночью составят 11-16 градусов ниже нуля. Максимальные температуры воздуха днем ожидаются 20-25 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU