3 июня УНИКС проведет для болельщиков закрытие сезона

СЕГОДНЯ 17:16 2019-06-01T17:16:23+03:00

На нем пройдет матч друзей и автографсессия

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3 июня в «Баскет-холле» УНИКС проведет закрытие сезона для болельщиков, который завершился тройной «бронзой».

Гостей праздника ждет награждение команды бронзовыми медалями чемпионата России, традиционный матч друзей, в котором болельщики могут сыграть вместе с баскетболистами УНИКСа, и финальная автографсессия.

Сбор гостей назначен на 17:00, в 17:45 пройдет награждение, а в начнется 18:15 матч друзей. В программе также выступление артистов и фуршет, сообщили в пресс-службе клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU