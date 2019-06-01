В Татарстане очевидцы спасли тонувших детей

СЕГОДНЯ 14:21 2019-06-01T14:21:14+03:00

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Накануне, в Альметьевске, спасателям сообщили о том, что на пруду по улице улице Бахорина утонули дети. По прибытию оперативной группы, оказалось, что утопавших спасли проходящие мимо очевидцы.

32-летние Александр Попов и Игорь Бадеев шли на рыбалку, когда вдруг услышали крик о помощи со стороны пруда. Раздевшись на ходу и прыгнув в воду, Игорь спас утопающего мальчика находящегося на поверхности воды, и передал его Александру для оказания первой помощи. Затем Игорь нащупал ногами на дне озера второго ребёнка, которому также оказали первую помощь.

Спасённых детей передали бригаде скорой помощи и отправили в детскую больницу, откуда после осмотра их отпустили домой.

По предварительным данным, два ученика 2 класса местной школы гуляли у водоёма. Один из них захотел искупаться, хотя пруд не оборудован для купания. Он поплыл, но через некоторое время неожиданно скрылся под водой. Его друг бросился к нему на помощь, но тоже стал тонуть.

–Слова огромной благодарности таким гражданам, которые действительно проявили героизм. Сегодня я об этой ситуации доложил президенту Татарстана. Будем ходатайствовать о награждении их государственными наградами Российской Федерации, - передает слова начальника Главного управления МЧС Татарстана Рафиса Хабибуллина пресс-служба ведомства.

МЧС Татарстана напоминает, что купание детей без присмотра взрослых, тем более в необорудованных местах - смертельный риск.

ИСТОЧНИК KP.RU