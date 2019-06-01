Открытие «Том Сойер Феста» из-за погоды перенесли на 8 июня

СЕГОДНЯ 09:59 2019-06-01T10:06:11+03:00

Время начала и место мероприятия остаются теми же

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Открытие фестиваля «Том Сойер Фест» из-за погоды перенесли на 8 июня. Дело в том, что в первый день лета в Казани прогнозируют дождь, грозу и 30-градусную жару. Ранее мы сообщали, что мероприятие состоится 1 июня в 14.00 у дома №12 по улице Калинина. Программа, время начала и место открытия фестиваля остаются теми же.

Этим летом волонтеры собираются восстановить фасады трех жилых домов в центре Казани: дом Богородского на ул.Волкова, 42, дом Беркутова на ул.Фатыха Карима, 11 и дом №12 по ул.Калинина.

В Казани фестиваль стартовал в 2016 году. С тех пор активистам удалось «Том обновить 12 домов в центре столицы Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU