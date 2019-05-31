В первый день лета в Казани прогнозируют дождь, грозу и 30-градусную жару

СЕГОДНЯ 19:22 2019-05-31T19:22:22+03:00

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Лето в Казани начнется с неустойчивой погоды. Так, 1 июня в столице Татарстана прогнозируется переменная облачность. Ночью без осадков, днем пройдет кратковременный дождь, местами – гроза. Ветер западный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15-18 м/с.

Что касается температуры воздуха, то ночью она будет варьироваться от 16 до 18 градусов тепла. Днем в Казани потеплеет до 30 градусов выше нуля.

В целом по республике в субботу также прогнозируется переменная облачность. В большинстве районов республики пройдут дожди, локально сильные. Во второй половине дня и вечером местами сильные ливневые дожди, град, в отдельных районах грозы. Ветер западный умеренный, местами сильный порывами до 15-20 м/с, во второй половине дня и вечером локально шквалистые усиления до 25 м/с.

Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от 13 до 18 градусов тепла. Днем до 29, а в юго-восточных районах до 34 градусов выше нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU