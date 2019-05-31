Не из Казани в Москву, а из Тукая в Пушкин: Аэропорт Казани официально назвали в честь Габдуллы Тукая

СЕГОДНЯ 18:50 2019-05-31T18:50:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Казанский аэропорт теперь официально носит имя татарского народного поэта Габдуллы Тукая. Соответствующий Указ подписал Президент РФ Владимир Путин.

Напомним, что в конце прошлого года в России запустили масштабную акцию - "Великие имена России". В рамках акции планировалось присвоить многим российским аэропортам имена великих соотечественников.

На первом этапе любой желающий мог предложить свою кандидатуру. Затем из предложенных вариантов предстояло выбрать нескольких финалистов. В итоге в решающий этап голосования пробились Габдулла Тукай, Муса Джалиль и Андрей Туполев. Большинство голосовавших сделали выбор в пользу Тукая.

Таким образом, теперь пассажиры могут говорить, что они летят, например, не из Казани в Москву, а из Тукая, например, в Пушкин. В честь Александра Сергеевича назвали столичный аэропорт Шереметьево.

ИСТОЧНИК KP.RU