Не из Казани в Москву, а из Тукая в Пушкин: Аэропорт Казани официально назвали в честь Габдуллы Тукая
Казанский аэропорт теперь официально носит имя татарского народного поэта Габдуллы Тукая. Соответствующий Указ подписал Президент РФ Владимир Путин.
Напомним, что в конце прошлого года в России запустили масштабную акцию - "Великие имена России". В рамках акции планировалось присвоить многим российским аэропортам имена великих соотечественников.
На первом этапе любой желающий мог предложить свою кандидатуру. Затем из предложенных вариантов предстояло выбрать нескольких финалистов. В итоге в решающий этап голосования пробились Габдулла Тукай, Муса Джалиль и Андрей Туполев. Большинство голосовавших сделали выбор в пользу Тукая.
Таким образом, теперь пассажиры могут говорить, что они летят, например, не из Казани в Москву, а из Тукая, например, в Пушкин. В честь Александра Сергеевича назвали столичный аэропорт Шереметьево.
ИСТОЧНИК KP.RU