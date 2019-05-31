Банк ВТБ развивает сотрудничество с RAILGO

СЕГОДНЯ 18:22 2019-05-31T18:22:26+03:00

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Банк ВТБ выдал ООО «РЕИЛГО» банковскую гарантию возврата НДС на сумму свыше 2,3 млрд рублей. Гарантия предоставлена в рамках заключенного генерального соглашения о выдаче банковских гарантий с установленным лимитом на сумму в размере 4,5 млрд рублей.

Гарантия возврата возмещенного НДС обеспечивает обязательства налогоплательщика по возврату в бюджет излишне полученных им (зачтенных ему) в заявительном порядке сумм в случае, если решение о возмещении налога будет отменено полностью или частично.

«Мы рады возобновлению плодотворного сотрудничества с ООО «РЕИЛГО» в части документарного бизнеса. Выданная гарантия позволит компании исключить длительное отвлечение средств из оборотного капитала и более эффективно использовать внутренние ресурсы для успешного ведения своей деятельности», – отметил начальник управления документарного бизнеса, старший вице-президент банка ВТБ Константин Савельев.

«С ВТБ нас связывает многолетнее взаимовыгодное сотрудничество. Мы ценим профессиональный подход в обслуживании клиентов и признательны, что Банк приложил все усилия для того, чтобы RAILGO получила банковскую гарантию в кратчайшие сроки», — прокомментировал Председатель Правления RAILGO Рахман Халилов.

Справка:

RAILGO – одна из ведущих транспортно-экспедиторских компаний России, специализируется на оказании услуг по перевозке нефтеналивных грузов железнодорожным транспортом. Компания располагает парком универсального и специализированного подвижного состава общей численностью 30 тысяч единиц и другими транспортными активами, позволяющими предлагать клиентам единую логистическую услугу, включая железнодорожную перевозку в порт, перевалку и морскую транспортировку грузов.

ИСТОЧНИК KP.RU