В Чебоксарах при столкновении иномарки и маршрутки пострадала 22-летняя девушка
Она была госпитализирована с травмой позвоночника
ДТП произошло на перекрестке проспекта Ленина и улицы ГагаринаФото: Сергей СЕДЛЕЦКИЙ
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В пятницу, 31 мая, в Чебоксарах столкнулись автомобиль «КИА Спектра» и маршрутка №54. Авария произошла в 13.40 на перекрестке проспекта Ленина и улицы Гагарина.
По предварительной информации УГИБДД, автобус врезался в попутную иномарку. В результате этого пострадала одна из его пассажирок. 22-летнюю девушку госпитализировали с травмой позвоночника.
ИСТОЧНИК KP.RU
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