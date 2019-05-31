В Чебоксарах при столкновении иномарки и маршрутки пострадала 22-летняя девушка

СЕГОДНЯ 18:09 2019-05-31T18:09:19+03:00

ДТП произошло на перекрестке проспекта Ленина и улицы Гагарина Фото: Сергей СЕДЛЕЦКИЙ

Она была госпитализирована с травмой позвоночника

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В пятницу, 31 мая, в Чебоксарах столкнулись автомобиль «КИА Спектра» и маршрутка №54. Авария произошла в 13.40 на перекрестке проспекта Ленина и улицы Гагарина.

По предварительной информации УГИБДД, автобус врезался в попутную иномарку. В результате этого пострадала одна из его пассажирок. 22-летнюю девушку госпитализировали с травмой позвоночника.

ИСТОЧНИК KP.RU