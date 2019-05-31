2019-05-31T17:29:34+03:00
Общество

Люки-"копейки", которые появились в Московском районе Казани, придумали и сделали в исправительной колонии

Для их производства были созданы три дополнительных рабочих места для осужденных
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба УФСИН России по ТатарстануФото: пресс-служба УФСИН России по Татарстану
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В среду, 29 мая, на на перекрестке улиц Восход и Гагарина в Казани вместо обычных канализационных люков появились три выполненные в виде советской монеты – «копейки». Как оказалось, они были придуманы и сделаны в исправительной колонии №5 в поселке Нижние Вязовые республики Татарстан.

- Таким образом, в ИК-5, где литейное производство одно из основных, расширили линейку выпускаемой продукции, - объясняет пресс-служба УФСИН республики.

Для производства люков были созданы три дополнительных рабочих места для осужденных. В дальнейшем люки будут изготавливаться в зависимости от потребности заказчика, в роли которого выступила казанская фирма.

Напомним, горожанам новые люки пришлись по душе. Саму идею они назвали "крутой", "небанальной" и "креативной". Отметим, что по качеству и эксплуатации они ничем не отличаются от стандартных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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