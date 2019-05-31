В Казани состоялось вручение «Президентских дневников» школьникам-отличникам Татарстана

СЕГОДНЯ 17:07 2019-05-31T17:07:28+03:00

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В пятницу, 31 мая, в Казань съехалось 30 школьников-отличников со всего Татарстана. Ребята проделали этот путь, чтобы получить заслуженную награду – «Президентский дневник». Торжественное вручение прошло в резиденции президента республики Рустама Минниханова.

- Мы приехали из села Ленина. Моя дочь в целом отличница, но как только мы узнали об этом конкурсе, она стала заниматься вдвойне усердно и даже брала дополнительные задания, - рассказала «Комсомолке» мать одной из победительниц конкурса Феоктистовой Марины.

- Мероприятие прошло на высшем уровне. До вручения мы погуляли по Казанскому Кремлю, были в мечети Кул Шариф, в Благовещенском соборе. Словом, нам организовали хорошую экскурсию, - признается девятиклассник Алмаз Яруллин из села Старые Лащи.

Ученик 9 класса Алмаз Яруллин из села Старые Лащи и его мамаФото: Алина ГАБДУЛИНА

Школьники со всего Татарстана старались получить как можно больше «пятерок» в IV четверти (с 1 апреля), а после отправляли скриншоты своих электронных дневников или фото их бумажных аналогов организаторам мероприятия. Ребята, получившие наибольшее количество «пятерок» были приглашены в Казань, где получили свои награды из рук главы республики Рустама Минниханова. Всего в конкурсе приняли участие порядка 4 тысяч школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU