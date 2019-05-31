2019-05-31T16:49:23+03:00
Общество

День защиты детей – 2019 в Набережных Челнах: программа мероприятий

Основными площадками станут набережная имени Габдуллы Тукая, городские парки и учреждения культуры
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В субботу, 1 июня, будет отмечаться Международный день защиты детей. Праздник не обойдет стороной и Набережные Челны, где основными площадками станут набережная имени Габдуллы Тукая, городские парки и учреждения культуры.

Гулянья в татарстанском автограде начнутся рано утро – в 9.30 на площади у Дома культуры «Энергетик» пройдет программа под названием «Детство - это ты и я» и конкурс рисунков на асфальте.

Также фестиваль рисунков на асфальте состоится в 10.00, на площади перед Детской школой искусств. Кроме того, там всех желающих ждет и праздничная программа «Мир счастливого детства».

В программе «Мир, в котором я живу» горожане смогут поучаствовать с 10.00 до 20.00 на бульваре Энтузиастов.

Праздничное мероприятие «Город детства» начнется в 11.00 на набережной имени Габдуллы Тукая. Гулянья будут включать в себя концертно-игровую программу, где выступят детские творческие коллективы, а также выступление ростовых кукол с гигантским белым медведем. На площадке также будут работать карусели, надувные батуты. В ходе мероприятия все желающие смогут поучаствовать в розыгрыше бесплатных билетов на аттракционы.

В 12.00 на малой сцене парка Победы пройдет игровая программа «Пусть всегда буду я!». А на новой сцене - праздник «Капитошка». В 17.00 на большой сцене парка Победы состоится открытие 5-го юбилейного сезона социально-культурного проекта #ПростоТанцуй!

Весело провести время с 13.00 жители Набережных Челнов смогут в Парке культуры и отдыха поселка ГЭС. В программе: официальное открытие, мастер-классы, конкурсы от партнеров, творческие выступления, развлекательные площадки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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