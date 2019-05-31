2019-05-31T16:21:25+03:00
Экономика

ВТБ и ДОМ.РФ закрыли сделку секьюритизации ипотечных кредитов банка на 73 млрд руб

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ВТБ и ДОМ.РФ завершили третью сделку секьюритизации ипотечного портфеля банка путем выпуска ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ объемом 72,97 млрд руб. Эта транзакция является первым выпуском ипотечных ценных бумаг на российском рынке с фиксированным графиком погашения.

Купонная ставка по бумагам установлена в размере 9,5% годовых. Эмитентом по сделке секьюритизации является ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент».

Андрей Сучков, руководитель управления секьюритизации ВТБ Капитал, отметил: «Мы продолжаем активно развивать бизнес с ДОМ.РФ по секьюритизации ипотечных активов банка. Мы уверены, что наша новая бумага в силу своей понятности, доходности и надежности вызовет значительный интерес на рынке, в том числе среди инвесторов, ранее не проявлявших активности на рынке ипотечных облигаций из-за неопределённости выплат, связанной с досрочными погашениями».

Артем Федорко, заместитель генерального директора ДОМ.РФ, прокомментировал: «Мы видим спрос крупнейших банков на механизм секьюритизации ДОМ.РФ. Выпуск ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ предоставляет банкам возможность эффективно управлять процентным риском и капиталом, позволяет выдавать больше ипотечных кредитов по меньшим ставкам. Мы развиваем инструмент, чтобы он был максимально привлекателен как для оригинаторов, так и для инвесторов».

ВТБ и ДОМ.РФ в 2018 году подписали меморандум о расширении сотрудничества по проектам выпуска ипотечных облигаций в объеме до 500 млрд руб. С учетом состоявшегося размещения объем совместно реализованных сделок ипотечной секьюритизации и составил 195,5 млрд руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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