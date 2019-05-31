"Лето обещает быть теплым и не засушливым": Эксперт КФУ сделал прогноз погоды на летние месяцы

СЕГОДНЯ 15:28 2019-05-31T15:28:06+03:00

По его словам, в июне будет недобор осадков, а июль станет самым теплым месяцем в году

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В этом году лето в столице Татарстана будет теплым и не засушливым. Об этом рассказал заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ, профессор Юрий Переведенцев.

По данным метеостанции «Казань-университет», в первом летнем месяце средняя многолетняя температура составляет 18,5 градусов, в июле – порядка 20, в августе – около 18 градусов. Профессор, опираясь на данные научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, также добавил, что в июне температура воздуха ожидается выше нормы на 2-2,5 градуса.

Что касается месячного количества осадков, то в июне и июле показатели составят 68 миллиметров, а в августе - 60 миллиметров.

- Такие данные обусловлены преимущественно ливневыми осадками. Лето обещает быть теплым и не засушливым. Недобор осадков прогнозируется в первом летнем месяце, - пояснил Переведенцев.

Говоря о погоде на предстоящую декаду, он отметил, что она будет обусловлена блокирующим антициклоном. Так, по данным Гидрометцентра, завтра, 1 июня, будет облачно с прояснениями: днем – плюс 26 градусов, ночью – плюс 12. В воскресенье, 2 июня, столбики термометров достигнут отметки 23 градуса в дневные часы и 14 – в ночные.

ИСТОЧНИК KP.RU