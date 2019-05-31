ВТБ Лизинг примет участие в «Неделе Российского Ритейла»

СЕГОДНЯ 15:08 2019-05-31T15:08:53+03:00

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3 июня в рамках международного форума бизнеса и власти «Неделя Российского Ритейла» ВТБ Лизинг проведет сессию «Эффективность в авторитейле».

В мероприятии примут участие представители ведущих российских и иностранных компаний – автомобильных производителей, логистических организаций и дилеров. Стороны обсудят динамику стоимости владения автотранспортом, цифровизацию продуктов, переход на онлайн-продажи и государственное субсидирование на российском рынке. Еще одной темой станет развитие рынка каршеринга и сервисов автомобильных подписок.

Модераторами сессии выступят Вячеслав Михайлов (начальник управления по развитию бизнеса ВТБ Лизинг) и Игорь Виттель (журналист, телеведущий, продюсер и писатель). Среди спикеров и экспертов мероприятия – Алексей Тарасов (директор по продажам Volvo Car Russia), Дмитрий Астрахан (руководитель отделов корпоративных продаж, автомобилей с пробегом и финансовых услуг Jaguar Land Rover), Елена Лопатина (руководитель группы корпоративных продаж Audi Russia), Иван Юнин (руководитель проекта Auto.Mail.ru) и другие.

Автолизинг является одним из наиболее динамично развивающихся сегментов рынка. В частности, в первом квартале этого года число переданных клиентам ВТБ Лизинг транспортных средств выросло почти на 30%.

«Мы традиционно принимаем участие в «Неделе Российского Ритейла» – этот форум уже давно стал одной из ведущих площадок для обмена опытом между ключевыми игроками рынка. В этом году мы впервые решили организовать собственную сессию, посвященную основным вопросам развития автомобильной отрасли. Уверен, что для наших клиентов и партнеров обсуждение пройдет максимально эффективно», – подчеркнул Дмитрий Ивантер, генеральный директор ВТБ Лизинг.

Справка

«Неделя Российского Ритейла» – международный форум в сфере розничной торговли. Организаторами мероприятия выступают Министерство промышленности и торговли РФ и Российская Ассоциация экспертов рынка ритейла (РАЭРР).

Ежегодно в рамках форума проходит свыше 100 конференций, в которых принимают участие руководители федеральных и региональных органов власти и управления потребительского рынка, ведущие ритейлеры, крупнейшие российские и международные поставщики, другие участники рынка. На выставке RETAIL WEEK EXPO демонстрируются передовые разработки и технологии в сфере ритейла.

Чтобы принять участие в сессии «Эффективность в авторитейле», необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия. Начало – в 16:00 в Центре Международной торговли (Москва, Краснопресненская набережная, д. 12).

ИСТОЧНИК KP.RU