2019-05-31T15:53:37+03:00
Общество

1 июня в Марий Эл ожидается гроза и порывистый ветер

По прогнозам синоптиков, жителей республики ждет облачность и дождь
Наиля ГАЛИМОВА
Поделиться:
При грозе возможны порывы ветра до 13-18 метров в секунду.При грозе возможны порывы ветра до 13-18 метров в секунду.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Как сообщает Марийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 июня в республике ожидается облачная с прояснениями погода. Также, по прогнозам синоптиков. Возможен дождь, и, местами по Марий Эл, гроза.

Ветер ожидается юго-западный, западный со скорость 6-11 метров в секунду. При грозе возможны порывы до 13-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от 12 до 17 градусов выше нуля, а днем от 19 до 24 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В первый день лета в Казани прогнозируют дождь, грозу и 30-градусную жару
Не из Казани в Москву, а из Тукая в Пушкин: Аэропорт Казани официально назвали в честь Габдуллы Тукая
Банк ВТБ развивает сотрудничество с RAILGO
В Чебоксарах при столкновении иномарки и маршрутки пострадала 22-летняя девушка
Соцсети: В Казани в тренажерном зале умерла женщина
Люки-"копейки", которые появились в Московском районе Казани, придумали и сделали в исправительной колонии
В Казани состоялось вручение «Президентских дневников» школьникам-отличникам Татарстана
День защиты детей – 2019 в Набережных Челнах: программа мероприятий
ВТБ и ДОМ.РФ закрыли сделку секьюритизации ипотечных кредитов банка на 73 млрд руб
"Лето обещает быть теплым и не засушливым": Эксперт КФУ сделал прогноз погоды на летние месяцы
ВТБ Лизинг примет участие в «Неделе Российского Ритейла»
6 июня в Йошкар-Оле отпразднуют 220-летие А.С. Пушкина
1 июня в Казани пройдет детский фестиваль «Мы любим Кремль!»
В Казани двое водителей сбили пешеходов и скрылись с места ДТП
Яз, Фатима, Афина и Устинья: Как называли новорожденных в Казани за последнюю неделю
Платежи без лишних хлопот
За казанское "Динамо" будет выступать одна из лучших волейболисток Хорватии
В Казани пассажирский автобус вылетел на тротуар после столкновения с "Лексусом"