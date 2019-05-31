1 июня в Марий Эл ожидается гроза и порывистый ветер
По прогнозам синоптиков, жителей республики ждет облачность и дождь
При грозе возможны порывы ветра до 13-18 метров в секунду.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Как сообщает Марийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 июня в республике ожидается облачная с прояснениями погода. Также, по прогнозам синоптиков. Возможен дождь, и, местами по Марий Эл, гроза.
Ветер ожидается юго-западный, западный со скорость 6-11 метров в секунду. При грозе возможны порывы до 13-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от 12 до 17 градусов выше нуля, а днем от 19 до 24 градусов тепла.
ИСТОЧНИК KP.RU