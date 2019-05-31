6 июня в Йошкар-Оле отпразднуют 220-летие А.С. Пушкина

СЕГОДНЯ 14:47 2019-05-31T14:47:15+03:00

В финале праздника пройдет награждение и вручение дипломов победителей литературной викторины по произведениям А.С. Пушкина. Фото: Алина НИЗАМОВА

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6 июня в Йошкар-Оле отметят 220-летие А.С. Пушкина. Так, у скульптурной композиции «А.С. Пушкин и Евгений Онегин» на Набережной реки Малая Кокшага пройдет театрализованное представление «Животворящий русский язык», в котором примут участие творческие коллективы и артисты Марий Эл.

В финале праздника пройдет награждение и вручение дипломов победителей литературной викторины по произведениям А.С. Пушкина. А вечером, в 18 часов на набережной соберутся любители русской поэзии в Литературной гостиной «Пушкинский альманах», сообщили в пресс-службе мэрии Йошкар-Олы.

ИСТОЧНИК KP.RU