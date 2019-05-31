2019-05-31T14:19:50+03:00
Общество

1 июня в Казани пройдет детский фестиваль «Мы любим Кремль!»

Начало праздника запланировано на 10.00
Наиля ГАЛИМОВА
Поделиться:
Гостей праздника ждут театрализованные представления, научные эксперименты, праздничный концерт, мастер-классы, конкурсы.Гостей праздника ждут театрализованные представления, научные эксперименты, праздничный концерт, мастер-классы, конкурсы.Фото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:

1 июня, в день защиты детей, в Музее-заповеднике «Казанский Кремль» пройдет детский фестиваль «Мы любим Кремль!». Гостей праздника ждут театрализованные представления, научные эксперименты, праздничный концерт, мастер-классы, конкурсы.

Одно из главных развлечений на фестивале – рисование на асфальте, бумаге, холсте и даже гигантском свитке, который расположится на главной улице кремля. В Пушечном дворе пройдет детский литературный дворик.

Начало фестиваля запланировано на 10.00, сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24