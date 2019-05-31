1 июня в Казани пройдет детский фестиваль «Мы любим Кремль!»
Начало праздника запланировано на 10.00
Гостей праздника ждут театрализованные представления, научные эксперименты, праздничный концерт, мастер-классы, конкурсы.Фото: Алина НИЗАМОВА
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1 июня, в день защиты детей, в Музее-заповеднике «Казанский Кремль» пройдет детский фестиваль «Мы любим Кремль!». Гостей праздника ждут театрализованные представления, научные эксперименты, праздничный концерт, мастер-классы, конкурсы.
Одно из главных развлечений на фестивале – рисование на асфальте, бумаге, холсте и даже гигантском свитке, который расположится на главной улице кремля. В Пушечном дворе пройдет детский литературный дворик.
Начало фестиваля запланировано на 10.00, сообщили в пресс-службе мэрии Казани.
ИСТОЧНИК KP.RU