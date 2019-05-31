В Казани двое водителей сбили пешеходов и скрылись с места ДТП

СЕГОДНЯ 14:02 2019-05-31T14:02:42+03:00

Под колеса машин попали 19-летняя девушка и 38-летняя женщина

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Казанские автоинспекторы просят откликнуться свидетелей двух аварий. Оба раза водители сбивали пешеходов и скрывались с мест ДТП.

Так, 29 мая под колеса автомобиля угодила 19-летняя девушка. Инцидент произошел в 16:40 на улице Гаврилова. Во дворе дома №24 машина сбила стоявшую у края проезжей части девушку. Водитель поспешил уехать, а девушка получила ушиб пальцев левой стопы.

30 мая в 15.30 сбили 38-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля напротив дома №9 по улице Щапова. В результате ДТП она получила закрытые частичные повреждения левого коленного сустава. Водитель с места аварии скрылся.

Автоинспекторы просят всех, кто стал очевидцами данных ДТП сообщить в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU