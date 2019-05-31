Яз, Фатима, Афина и Устинья: Как называли новорожденных в Казани за последнюю неделю

СЕГОДНЯ 13:52 2019-05-31T13:52:37+03:00

За семь ней на свет появились более 400 детей

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За прошедшую неделю, с 20 по 26 мая, в Казани на свет появились 437 детей. На сей раз ощутимый перевес на стороне мальчиков. Всего родились 244 малыша мужского пола. Также за неделю родились 193 девочки.

Возраст самых юных родителей – 20 лет. Самой возрастной мамой стала женщина 44 лет, а самым возрастным отцом – мужчина 53 лет. Минимальный вес ребенка при рождении составил 550 граммов, а максимальный – 5010 граммов.

Самыми популярными среди детских имен этой недели стали: Арслан, Амина, Тимур, Валерия, Даниил, Артур, Дмитрий, Алина, Милана, Азалия, Марк. Самые редкие имена, которыми родители назвали своих малышей: Яз, Фатима, Устин, Илана, Мирас, Гульяз, Адам, Клим, Афина, Устинья, Радэль, Диляна.

ИСТОЧНИК KP.RU