За казанское "Динамо" будет выступать одна из лучших волейболисток Хорватии

СЕГОДНЯ 12:42 2019-05-31T12:42:13+03:00

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Казанское "Динамо" продолжает формировать состав для выступления в предстоящем чемпионате России. Так, под руководством Ришата Гилязутдинова будет выступать хорватская связующая Саманта Фабрис.

27-летняя волейболистка считается одним из лидеров национальной команды своей страны. С 2012 года она неизменно выступала в чемпионате Италии, сменив пять команд. Последние два сезона она защищала цвета "Конельяно", с которым дважды выигрывала чемпионат страны и доходила до финала Лиги Чемпионов.

ИСТОЧНИК KP.RU