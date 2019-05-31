За казанское "Динамо" будет выступать одна из лучших волейболисток Хорватии
Саманта Фабрис подписала контракт с командой из Татарстана
Фото: ВК "Динамо-Казань".
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Казанское "Динамо" продолжает формировать состав для выступления в предстоящем чемпионате России. Так, под руководством Ришата Гилязутдинова будет выступать хорватская связующая Саманта Фабрис.
27-летняя волейболистка считается одним из лидеров национальной команды своей страны. С 2012 года она неизменно выступала в чемпионате Италии, сменив пять команд. Последние два сезона она защищала цвета "Конельяно", с которым дважды выигрывала чемпионат страны и доходила до финала Лиги Чемпионов.
ИСТОЧНИК KP.RU