2019-05-31T11:56:02+03:00
Общество

Дом №2 по улице Столбова в Казани на сутки оставят без воды

Причина - проведение работ по подключению водопровода
Владимир КРУПСКИЙ
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Воды не будет с 9.00 3 июня до 6.00 4 июня.Воды не будет с 9.00 3 июня до 6.00 4 июня.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В Казани вновь запланировано отключение воды. Так, в понедельник, 3 июня воду отключат в доме №2 по улице Николая Столбова Вахитовского района Казани. Воды не будет с 9.00 3 июня до 6.00 4 июня.

- Прекращение водоснабжения связано с проведением работ по подключению водопровода, - сообщили в МУП «Водоканал».

Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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