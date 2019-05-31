Дом №2 по улице Столбова в Казани на сутки оставят без воды
Причина - проведение работ по подключению водопровода
Воды не будет с 9.00 3 июня до 6.00 4 июня.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В Казани вновь запланировано отключение воды. Так, в понедельник, 3 июня воду отключат в доме №2 по улице Николая Столбова Вахитовского района Казани. Воды не будет с 9.00 3 июня до 6.00 4 июня.
- Прекращение водоснабжения связано с проведением работ по подключению водопровода, - сообщили в МУП «Водоканал».
Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам.
ИСТОЧНИК KP.RU