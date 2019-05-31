Татарстанец потерял около 170 тысяч рублей, поверив аферистке

СЕГОДНЯ 11:09 2019-05-31T11:09:26+03:00

В настоящее время установлено, что абонентский номер мошенницы зарегистрирован в Челябинской области. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Ему позвонила "сотрудница силовых ведомств", которая на деле оказалась мошенницей

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В полицию обратился 59-летний житель села Старые Уруссу. Он рассказал, что попался на уловку мошенников. По его словам, днем 30 мая ему позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудником одного из силовых ведомств.

В разговоре она сообщила, что его банковские сбережения находится под угрозой снятия мошенниками. Для предотвращения этого аферистка посоветовала набрать некоторую комбинацию цифр в банкомате.

Выполнив ее инструкцию, мужчина понял, что перевел на банковский счет злоумышленницы 171 тысячу рублей.

- В настоящее время установлено, что абонентский номер мошенницы зарегистрирован в Челябинской области, - отметили в пресс-службе татарстанской полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU