Татарстанец потерял около 170 тысяч рублей, поверив аферистке
В полицию обратился 59-летний житель села Старые Уруссу. Он рассказал, что попался на уловку мошенников. По его словам, днем 30 мая ему позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудником одного из силовых ведомств.
В разговоре она сообщила, что его банковские сбережения находится под угрозой снятия мошенниками. Для предотвращения этого аферистка посоветовала набрать некоторую комбинацию цифр в банкомате.
Выполнив ее инструкцию, мужчина понял, что перевел на банковский счет злоумышленницы 171 тысячу рублей.
- В настоящее время установлено, что абонентский номер мошенницы зарегистрирован в Челябинской области, - отметили в пресс-службе татарстанской полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU