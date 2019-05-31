2019-05-31T10:46:55+03:00
Общество

1 июня в Казани заработает детская железная дорога

Мероприятие стартует в 9.00
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Фото: мэрия Казани.Фото: мэрия Казани.
Изменить размер текста:

1 июня в Казани открывается 12-й летний пассажирский сезон Детской железной дороги. По этому случаю в столице Татарстана устроят праздник. Он начнется с торжественной линейки, где старшеклассникам вручат удостоверения юных железнодорожников, а самых активных учеников поощрят грамотами и подарками. Позже здесь пройдет праздничная программа с концертом, конкурсами и аниматорами.

По традиции в этот день проезд для детей до 14 лет – бесплатный. Юные железнодорожники приглашают казанцев и гостей города прокатиться от станции «Молодежная» до станции «Изумрудная» и обратно. Поезд «Радуга» будет делать четыре рейса: в 10.00, в 11.23, в 14.15 и в 15.38.

- Начало мероприятия запланировано на 9.00 на Детской железной дороге в поселке Залесный, - сообщили в пресс-службе корпоративных коммуникаций филиала РЖД – Горьковской железной дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Татарстанец потерял около 170 тысяч рублей, поверив аферистке
В Ульяновской области у "Дэу Матиза" на ходу лопнуло колесо и малолитражка улетела в кювет
Dj время тушения мусора в Татарстане погиб пожарный
В Татарстане утонул 13-летний подросток
Казанцев обучат бразильской капоэйре
Один из лидеров "Рубина" может перейти в "Динамо"
Тула хочет перенять татарстанскую систему «Народный инспектор»
1 июня в Казани стартует «Том Сойер Фест-2019»
В Чебоксарах должник по алиментам пытался напугать приставов собакой
Татарстанец самовольно огородил участок на берегу реки Яурка забором и устроил там канализацию
Минприроды Чувашии переиздаст Красную книгу республики за 2,8 миллиона рублей
«Футболом жги сердца людей»: игроки «Волги» сыграют в футболках с изображением Пушкина
В Казани 60-летний пешеход перебегал дорогу и был насмерть сбит иномаркой
В Чебоксарах к купальному сезону-2019 подготовили четыре пляжа
В Набережных Челнах из конно-спортивной школы лошади сбежали на пляж
В Чебоксарах экс-заведующую детсадом будут судить за «мертвые души»
В Казани из-за работ по ликвидации ямы посреди дороги закрыто движение по улице Петра Витера
Купальный сезон-2019 в Казани: инспекторы ГИМС МЧС Татарстана забраковали пляж «Нижнее Заречье»