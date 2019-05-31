1 июня в Казани заработает детская железная дорога

СЕГОДНЯ 10:46 2019-05-31T10:46:55+03:00

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1 июня в Казани открывается 12-й летний пассажирский сезон Детской железной дороги. По этому случаю в столице Татарстана устроят праздник. Он начнется с торжественной линейки, где старшеклассникам вручат удостоверения юных железнодорожников, а самых активных учеников поощрят грамотами и подарками. Позже здесь пройдет праздничная программа с концертом, конкурсами и аниматорами.

По традиции в этот день проезд для детей до 14 лет – бесплатный. Юные железнодорожники приглашают казанцев и гостей города прокатиться от станции «Молодежная» до станции «Изумрудная» и обратно. Поезд «Радуга» будет делать четыре рейса: в 10.00, в 11.23, в 14.15 и в 15.38.

- Начало мероприятия запланировано на 9.00 на Детской железной дороге в поселке Залесный, - сообщили в пресс-службе корпоративных коммуникаций филиала РЖД – Горьковской железной дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU