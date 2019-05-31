2019-05-31T10:31:47+03:00
Происшествия

В Ульяновской области у "Дэу Матиза" на ходу лопнуло колесо и малолитражка улетела в кювет

В аварии пострадал 4-летний ребенок
Владимир КРУПСКИЙ
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Водитель не смог удержать машину на дороге.Водитель не смог удержать машину на дороге.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Минувшим днем в Ульяновской области произошло серьезное ДТП. В Цильнинском районе на 39 километре автодороги «Цильна – Тагай - Чертановка» примерно в 14.00 в кювет вылетел "Дэу Матиз".

Как сообщили в пресс-службе областной полиции, за рулем малолитражки находился 36-летний мужчина. Во время движения у машины разорвало переднее правое колесо. В итоге водитель не справился с управлением, машину повело на дороге. В результате иностранная малолитражка вылетела в кювет.

В ДТП не обошлось без пострадавших. Травму получила 4-летняя девочка, которая находилась на заднем сидении в детском удерживающем устройстве. Госпитализация ей не потребовалась. Девочку отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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