В Ульяновской области у "Дэу Матиза" на ходу лопнуло колесо и малолитражка улетела в кювет
Минувшим днем в Ульяновской области произошло серьезное ДТП. В Цильнинском районе на 39 километре автодороги «Цильна – Тагай - Чертановка» примерно в 14.00 в кювет вылетел "Дэу Матиз".
Как сообщили в пресс-службе областной полиции, за рулем малолитражки находился 36-летний мужчина. Во время движения у машины разорвало переднее правое колесо. В итоге водитель не справился с управлением, машину повело на дороге. В результате иностранная малолитражка вылетела в кювет.
В ДТП не обошлось без пострадавших. Травму получила 4-летняя девочка, которая находилась на заднем сидении в детском удерживающем устройстве. Госпитализация ей не потребовалась. Девочку отпустили домой.
ИСТОЧНИК KP.RU