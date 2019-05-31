Dj время тушения мусора в Татарстане погиб пожарный

СЕГОДНЯ 09:53 2019-05-31T09:53:12+03:00

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Трагедия произошла минувшим днем в Татарстане. Примерно в 12.18 поступило сообщение о том, что при тушении пожара на пустыре на Автосборочном проспекте в Набережных Челнах предварительно от теплового воздействия пострадал и был госпитализирован в больницу командир отделения пожарно-спасательной части № 54 старший прапорщик внутренней службы Халим Хайруллин.

- Пожарные ПСЧ-54 тушили возгорание в труднодоступном для проезда пожарной автотехники месте при помощи ранцевых установок пожаротушения весом 18 килограмм, находясь в боевой одежде и снаряжении. Температура воздуха составляла более 30 градусов. Скорее всего, старший прапорщик внутренней службы Халим Хайруллин получил тепловой удар, при госпитализации находился в тяжёлом состоянии, - рассказали в пресс-службе МЧС Татарстана.

В течение дня медики боролись за его жизнь, но, спасти его не смогли. В 20:40 медики констатировали смерть пациента. Причину смерти установит экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU