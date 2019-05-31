2019-05-31T09:33:38+03:00
Происшествия

В Татарстане утонул 13-летний подросток

Он полез купаться в необорудованном месте
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: МЧС РТ.Фото: МЧС РТ.
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Купальный сезон официально стартует только 1 июня. Однако некоторые татарстанцы не стали дожидаться начала лета, благо температура воздуха комфортная. Вот только не всегда купание завершается благополучно. Так, накануне в Заинском районе произошла трагедия.

Примерно в 16:18 в службу спасения поступил звонок. Очевидцы сообщили, что на отводном канале Заинской ГРЭС в районе моста утонул мальчик. Купание здесь запрещено, есть соответствующие аншлаги.

Прибывшие спасатели выяснили, что 13-летний подросток в компании трёх сверстников купался в запрещённом месте без присмотра взрослых. Отплыв от берега на десять метров, мальчик нырнул и вынырнул, успел крикнуть "Помогите!", после чего ушёл под воду. Ребята пытались найти его под водой, но безуспешно. Глубина канала составляет до 3 метров.

- В 18.47 группа водолазов извлекла тело мальчика с трёхметровой глубины, в 6 метрах от берега, - рассказали в пресс-службе республиканского МЧС..

Скорее всего, из-за перепада температур воды и воздуха руки и ноги мальчика свело судорогой, он запаниковал и захлебнулся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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