В Казани 60-летний пешеход перебегал дорогу и был насмерть сбит иномаркой

СЕГОДНЯ 18:02 2019-05-30T18:02:38+03:00

Пересечь проезжую часть мужчина решился в неположенном для этого месте

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Утром в четверг, 30 мая, в столице Татарстана на улице Николая Ершова насмерть был сбит 60-летний пешеход.

По предварительным данным, мужчина решился пересечь проезжую часть в неположенном для этого месте, то есть вне пешеходного перехода. Итог трагичен. На него наехал автомобиль Дэу Нексия под управлением 20-летнего парня.

При ударе пешеход оказался на лобовом стекле. От полученных травм он скончался на месте дорожно-транспортного происшествия, сообщила ГИБДД Казани на своей странице в Инстаграме.

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ИСТОЧНИК KP.RU