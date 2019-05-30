В Казани 60-летний пешеход перебегал дорогу и был насмерть сбит иномаркой
Утром в четверг, 30 мая, в столице Татарстана на улице Николая Ершова насмерть был сбит 60-летний пешеход.
По предварительным данным, мужчина решился пересечь проезжую часть в неположенном для этого месте, то есть вне пешеходного перехода. Итог трагичен. На него наехал автомобиль Дэу Нексия под управлением 20-летнего парня.
При ударе пешеход оказался на лобовом стекле. От полученных травм он скончался на месте дорожно-транспортного происшествия, сообщила ГИБДД Казани на своей странице в Инстаграме.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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