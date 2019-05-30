В Чебоксарах экс-заведующую детсадом будут судить за «мертвые души»
По обвинению в мошенничестве и служебном подлоге в скором времени на скамье подсудимых окажется экс-заведующая одного из детских садов Чебоксар.
Как следует из материалов уголовного дела, в 2014 и 2016 годах, руководя дошкольным учреждением, женщина фиктивно устроила к себе на работу свою дочь, зятя и свата.
После подавала в централизованную бухгалтерию подделанные табели учета рабочего времени родственников, хотя они в том детском саду не трудились и дня. Благодаря махинациям с «мертвыми душами» бюджету Чебоксар был нанесен ущерб, превышающий сумму в 700 тысяч рублей.
- Была собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщают в следственном комитете Чувашии.
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ИСТОЧНИК KP.RU