В Чебоксарах экс-заведующую детсадом будут судить за «мертвые души»

СЕГОДНЯ 17:11 2019-05-30T17:11:22+03:00

Она фиктивно устроила работать к себе свою дочь, зятя и свата. Ущерб, причиненный городскому бюджету, превысил 700 тысяч рублей

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По обвинению в мошенничестве и служебном подлоге в скором времени на скамье подсудимых окажется экс-заведующая одного из детских садов Чебоксар.

Как следует из материалов уголовного дела, в 2014 и 2016 годах, руководя дошкольным учреждением, женщина фиктивно устроила к себе на работу свою дочь, зятя и свата.

После подавала в централизованную бухгалтерию подделанные табели учета рабочего времени родственников, хотя они в том детском саду не трудились и дня. Благодаря махинациям с «мертвыми душами» бюджету Чебоксар был нанесен ущерб, превышающий сумму в 700 тысяч рублей.

- Была собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщают в следственном комитете Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU