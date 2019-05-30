2019-05-30T16:54:20+03:00
Общество

В Казани из-за работ по ликвидации ямы посреди дороги закрыто движение по улице Петра Витера

Обвал асфальта был вызван прорывом сети водопровода
Алина ГАБДУЛИНА
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Утром в четверг, 30 мая, стало известно, что на улице Петра Витера в Казани обвалился асфальт и образовалась яма. Через некоторое время стало известно, что движение транспорта по данной улице закрыли - там начались ремонтные работы.

Как оказалось, обвал асфальта был вызван прорывом сети водопровода Казанского авиационного завода имени Горбунова.

- Участок огорожен. Автомобилистам рекомендуют выбирать объездные пути, в том числе через улицу Миля, - сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Как скоро завершаться работы неизвестно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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