Купальный сезон-2019 в Казани: инспекторы ГИМС МЧС Татарстана забраковали пляж «Нижнее Заречье»

СЕГОДНЯ 16:32 2019-05-30T16:32:45+03:00

Они застали его в плачевном состоянии

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В этот четверг инспекторы ГИМС МЧС Татарстана провели освидетельствование казанского пляжа «Нижнее Заречье» - он оказался не готов к открытию купального сезона-2019.

Проверяющие застали пляж в плачевном состоянии - захламленность мусором, отсутствие в воде ограждения для детского купания, а также информационных стендов с информацией о правилах поведения на воде, температуре воды и воздуха. В итоге владельцам дали еще 10 дней, чтобы привести все в надлежащий порядок.

- Если до 10 июня 2019 года владельцы не смогут выполнить предписание, им грозит административное наказание, - заявил старший госинспектор Казанского отделения Центра ГИМС МЧС Татарстана Владимир Ящук.

Напомним, купальный сезон-2019 в республике начнется с 1 июня. В Казани запланирована работа трех пляжей: «Глубокое», «Локомотив» и «Нижнее Заречье». Пляж на озере «Комсомольское» находится на реконструкции. Сообщает МЧС Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU