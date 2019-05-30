2019-05-30T17:32:47+03:00
Дом. Семья

В Набережных Челнах из конно-спортивной школы лошади сбежали на пляж

Видимо животных к воде потянуло из-за жары
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Утром в четверг, 30 мая, из конно-спортивной школы «Тулпар» сбежали три лошади. Информация об этом была опубликована в соцсетях. По одной из версий, животные сами открыли дверцу и ушли из загона.

Горожане решили помочь сотрудникам спортшколы и тоже начали искать сбежавших животных. Так, лошадей сначала выследили на улице Раскольникова в 36 комплексе, но после они пропали из вида. В конце концов лошади были обнаружены на городском пляже. Возможно, их туда потянуло из-за жары. Животные не пострадали и были возвращены в загон конно-спортивной школы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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