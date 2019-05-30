Тула хочет перенять татарстанскую систему «Народный инспектор»
Стало известно, что на следующей неделе в Казань прибудет делегация из Тулы. Они планируют проработать вопрос внедрения у себя татарстанской системы «Народный инспектор». Об этом рассказал министр информатизации и связи Татарстана Роман Шайхутдинов на пленарной дискуссии XIII Всероссийского цифрового IT Security Forum.
Шайхутдинов отметил, что Тула – не единственный регион России, который заинтересован системой «Народный контроль». Глава ведомства также заметил, что одной из задач Татарстана сейчас является тиражирование своих проектов и повышение их технологического уровня на коммерческой основе.
Отметим, что система «Народный контроль» - электронная площадка, с помощью которой жители Татарстана могут подать уведомление о различных административных правонарушениях. Она работает с 2014 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU