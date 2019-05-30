1 июня в Казани стартует «Том Сойер Фест-2019»
Казань присоединится к Всероссийскому фестивалю «Том Сойер Фест-2019» 1 июня. Начнется акция в 14.00 у дома №12 по улице Калинина.
За это лето казанские активисты активисты планируют обновить 3 дома в историческом центре столицы Татарстана. Среди них фасад дома Богородского на улице Волкова, 42.
Это объект культурного наследия республиканского значения, памятник архитектуры в стиле эклектики с элементами модерна.
Также волонтеры обновят дом Беркутова на улице Фатыха Карима, 11 - объект культурного наследия муниципального значения. А также образец деревянного городского зодчества дом №12 по улице Калинина, представляющий историческую средовую застройку города.
Присоединиться к фестивалю может любой желающий.
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ИСТОЧНИК KP.RU