Татарстанец самовольно огородил участок на берегу реки Яурка забором и устроил там канализацию
В Черемшанском районе Татарстана мужчина огородил забором участок на берегу реки Яурка. Нарушение было выявлено инспекторами Юго-Восточного территориального управления Минэкологии республики в рамках санитарного двухмесячника.
Как оказалось, мужчина также установил там и негерметичную канализацию из шифера, из которой вытекали на песок у воды сточные воды.
В отношении него были составлены сразу несколько протоколов. Среди них: «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами», «Несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе» и «Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов».
- Виновник должен устранить нарушения в месячный срок, - сообщает пресс-служба министерства экологии Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU