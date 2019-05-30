Татарстанец самовольно огородил участок на берегу реки Яурка забором и устроил там канализацию

СЕГОДНЯ 18:45 2019-05-30T18:45:43+03:00

Об этом узнали экологи республики и составили в отношении него несколько протоколов

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В Черемшанском районе Татарстана мужчина огородил забором участок на берегу реки Яурка. Нарушение было выявлено инспекторами Юго-Восточного территориального управления Минэкологии республики в рамках санитарного двухмесячника.

Как оказалось, мужчина также установил там и негерметичную канализацию из шифера, из которой вытекали на песок у воды сточные воды.

В отношении него были составлены сразу несколько протоколов. Среди них: «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами», «Несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе» и «Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов».

- Виновник должен устранить нарушения в месячный срок, - сообщает пресс-служба министерства экологии Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU