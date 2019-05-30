2019-05-30T15:51:00+03:00
Происшествия

В Казани автобус сбил на «зебре» 9-летнего школьника

Мальчик получил множественные травмы, в том числе и перелом предплечья
Олег ЛУГОВОЙ
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Медики диагностировали сотрясение головного мозга, ушиб головы и закрытый перелом предплечья.Медики диагностировали сотрясение головного мозга, ушиб головы и закрытый перелом предплечья.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Накануне вечером – в 17.00, в столице Татарстана около дома №20 на улице Советская автобус маршрута №91 на «зебре» сбил 9-летнего школьника.

У мальчика, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, медики диагностировали множественные травмы: сотрясение головного мозга, ушиб головы и закрытый перелом предплечья.

- По предварительным данным, 42-летний водитель автобуса «НефАз» не уступил дорогу, - в свою очередь отмечают в ГИБДД Казани.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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