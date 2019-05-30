2019-05-30T15:08:48+03:00
Общество

Татарстанцы отсудили у туркомпании за несостоявшийся отпуск в Китае 890 тысяч рублей

И это при том, что они изначально заплатили более чем в два раза меньше
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Роспотребнадзор Татарстана встал на защиту ряда местных жителей и подал иски на туркомпанию ООО «Тревел Дизайнерс», которая работает под брендом «Жемчужная Река».

Поводом к тому стало то, что фирма, начиная с 8 декабря прошлого года, не смогла отправить своих клиентов в Китай. В одном случае одна компания друзей потеряла 368 тысяч рублей, а еще одна семья 47 тысяч.

Они обратились за помощью в Роспотребнадзор, где для начала им посоветовали обратится в страховую за выплатой возмещения – в обоих случаях оно составило не более 1,5 тысяч рублей на человека.

- Далее в поданных в суды исках были выдвинуты требования о взыскании денег по договору за вычетом выплаты страховки, неустойки за нарушение сроков, компенсации морального вреда, а также штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 50% от суммы, присужденной в пользу потребителя, - сообщили в Роспотребнадзоре Татарстана.

В итоге с турфирмы было взыскано 890 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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