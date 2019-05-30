Мэру Казани презентовали пятислойную концепцию развития озера Нижний Кабан-улица Хади Такташ

СЕГОДНЯ 14:43 2019-05-30T15:38:15+03:00

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Так, мэру Казани была представлена структура в виде 5 основных слоев: ландшафт, сеть улиц и квартальный рисунок, принцип деления кварталов на домовладения, непосредственная застройка и ее характеристики, дизайн города.

Так, например, на озере Нижний Кабан хотят сделать центральный городской парк, масштаб квартала уменьшить за счет создания пешеходных бульваров, ограничить застройщиков второй линии в размерах - участки размером 50х250 более узкой частью будут выходить на сторону озера, а при новом строительстве, принимая во внимание Закабанную мечеть и завод Петцольда, использовать красный кирпич и зеленую черепицу.

Мнения разошлись лишь по поводу повышения этажности от воды – от 4 до 7 этажей. Из-за дискуссии мэр Казани попросил архитекторов подготовить визуализацию проектируемой территории в различных решениях и с разных ракурсов.

- Мы должны не то чтобы семь раз отмерить, но хотя бы восемь. Нам надо, чтобы было вкусно, красиво, похоже на Казань и чтобы не повторялось, – подчеркнул Метшин.

Отметим, данный район площадью 2 тысячи гектар станет пилотным при разработке Концепции устойчивого развития исторического поселения столицы Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU