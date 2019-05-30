Минприроды Чувашии переиздаст Красную книгу республики за 2,8 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 18:34 2019-05-30T18:34:47+03:00

Книга должна быть переиздана до 1 декабря текущего года Фото: Виктор ДРАЧЕВ

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В Чувашии переиздадут Красную книгу республики. Этим займется региональное министерство природы, которое уже опубликовало соответствующий тендер на сайте госзакупок. Из бюджета Чувашии на переиздание готовы выделить более 2,8 миллиона рублей.

Исполнитель заявки должен будет привлечь членов Правительственной комиссии по Красной книге республики, специалистов, имеющих ученую степень не ниже кандидата наук и научные публикации, посвященные растениям Чувашии.

Не позднее 20 августа должны быть составлены: перечень растений, грибов и лишайников, занесенных в Красную книгу Чувашии; перечень растений, грибов и лишайников, исчезнувших с территории Чувашии за последние 50 лет; перечень растений и грибов, исключенных из Красной книги Чувашии; аннотированный перечень растений, грибов и лишайников, подлежащих особому вниманию и нуждающихся в постоянном контроле в природной среде.

После этого будет сформирован электронный макет для издания. Книга должна быть переиздана до 1 декабря текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU